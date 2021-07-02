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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı
Giriş Tarihi: 2.7.2021 07:01

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek. Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi. HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek. Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi.

Genç ve kadın istihdamına yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.

İşte atılan adımlarla ilgili detaylar:

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

SON DAKİKA GENÇ VE KADIN İSTİHDAMINDA FLAŞ KARAR: HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.

İşte madde madde düzenleme...

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Genç, kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla her 1 yıla 1 ay ilave teşvik

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi

Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı

Kağıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek

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Son dakika | Genç ve kadın istihdamında önemli destek kararı: Uzatıldı
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