TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunu Başkan Erdoğan teslim edecek

Şehirlerin ve kamu kuruluşların ihtiyaç duyduğu binalar ve sosyal donatılar kapsamında da TOKİ, 27 bin 55 derslikli 1276 okul, 79 bin yatak kapasiteli 201 öğrenci yurdu, 21 üniversite binası, yaklaşık 40 bin yatak kapasiteli 268 hastane, 97 sağlık ocağı, UEFA standartlarında 480 bin seyirci kapasiteli 19 stadyum, 993 spor salonu, 840 cami, 285 kamu hizmet binasının aralarında bulunduğu toplam 24 bin 503 sosyal donatı inşa etti.

192 MİLLET BAHÇESİ TOKİ TARAFINDAN YAPILIYOR

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda ülke genelinde her şehre en az bir millet bahçesi hedefiyle hayata geçen millet bahçelerinin 192'si de TOKİ tarafından yapılıyor. Şehir merkezlerinde yer alan eski stat alanları da TOKİ tarafından milli bahçesi haline getirilerek, yeni yaşam ve depremde toplanma alanları olarak tasarlanıyor.

TOKİ, esnafın daha modern alanlarda üretim yapması amacıyla ülke genelindeki eskimiş, şehirlerin içinde kalan sanayi sitelerini de inşa ettiği yeni tesislere taşıyor.

İnşaat sektöründeki yaklaşık 200 alt sektöre iş olanağı sağlayan TOKİ, Kovid-19 salgınında da sağlık şartlarına uyarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden sürdürdü.