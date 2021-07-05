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Giriş Tarihi: 5.7.2021 12:15 Son Güncelleme: 5.7.2021 12:40

Son dakika | Bakan Muş operasyonu duyurdu: Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...

AA
Son dakika | Bakan Muş operasyonu duyurdu: Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş yeni operasyonu açıkladı. Bakan Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." dedi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." dedi.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN EN BÜYÜK MİKTAR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." dedi.

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Son dakika | Bakan Muş operasyonu duyurdu: Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...
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