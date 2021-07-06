Son dakika: Altın fiyatları rekora koşuyor! 6 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Geçen haftayı yatay seyirle kapatan sarı metalde canlı ve güncel rakamlar sürekli değişiyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların rağbet gösterdiği çeyrek altın 812 TL iken, gram altın 501 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya ait canlı altın fiyatları ve geçmiş dönemin haftalık, aylık atlın fiyatı grafikleri sorgulanıyor. Peki 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…