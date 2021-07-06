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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları rekora koşuyor! 6 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 6.7.2021 09:46

Son dakika: Altın fiyatları rekora koşuyor! 6 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: Altın fiyatları rekora koşuyor! 6 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları haberleri gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde yatırımlarını bu yönde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Tam bu noktada altın alım satımı yapacak küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar rakamlara bakmadan kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son olarak gram altın 550 TL’nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirirken tam altın 3 bin lira civarında seyrediyor. Sarı metal anlık grafiği değiştiği için canlı altın fiyatları merak ediliyor. Peki 6 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar eşliğinde altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Geçen haftayı yatay seyirle kapatan sarı metalde canlı ve güncel rakamlar sürekli değişiyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların rağbet gösterdiği çeyrek altın 812 TL iken, gram altın 501 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya ait canlı altın fiyatları ve geçmiş dönemin haftalık, aylık atlın fiyatı grafikleri sorgulanıyor. Peki 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeler…

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.188,80

Satış: 3.251,60

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.624,00

Satış: 1.652,00

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ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.283,00

Satış: 3.354,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.302,00

Satış: 3.352,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,10

Satış: 482,55

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 812,00

Satış: 826,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 501,96

Satış: 501,79

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Altın fiyatları rekora koşuyor! 6 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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