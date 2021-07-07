Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler

Son dakika: Dün zamları belli olan memur emekliler için yeni bir bekleyiş başladı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle akıllardaki 2 soru da cevabını buldu;
"Emekli maaşları ne zaman yatacak?"
"Emekliler için ödenen Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?"
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamaları ve emekliler için verdiği zamlı maaş ve ikramiye müjdesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de gerçekleştirilen kabinesi toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:
Buradan tüm vatandaşlarımıza, artık 18 yaşın üzerindeki üzerindeki herkese açılmış aşı randevularını bir an önce almaları çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını çizmek istiyorum.
Bütçeden de çeşitli fonlardan sunduğumuz doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu tutarın 196 milyar liraya, yani milli gelirimizin yüzde 3.5'ine ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla da 524 milyar liralık bir kaynağı harekete geçirdik.
SON DAKİKA | "EMEKLİLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"
Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini, Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8.45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12.7 milyon vatandaşımıza, 12.3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.
İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisan'ından bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primlerini ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.
Kurumlar Vergisi oranını, 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda, OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz.
Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.