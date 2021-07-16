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Giriş Tarihi: 16.7.2021 09:31

Altın fiyatları son durum! Gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları son durum! Gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonlarının açılması altın fiyatları ile ilgili araştırmaları arttırdı. Yine çeyrek altında son dönemde yaşanan ciddi artış ise ilginin gram altına kaymasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde altının izleyeceği yönü merak eden vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları kaç para sorularına yanıt arıyor. Peki 16 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları…

Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte, altın fiyatlarıyla ilgili canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Bugün çeyrek altın 814 lira, tam altın 3 bin lira civarında işlem görerek güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 1.628,00

Satış: 1.654,00

TAM ALTIN

Alış: 3.203,56

Satış: 3.266,65

GRAM ALTIN

Alış: 502,50

Satış: 502,56

ÇEYREK ALTIN

Alış: 814,00

Satış: 827,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.320,00

Satış: 3.371,00

ATA ALTIN

Alış: 3.298,00

Satış: 3.364,00

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 453,24

Satış: 484,77

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Altın fiyatları son durum! Gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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