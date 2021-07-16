Altın fiyatları son durum! Gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte, altın fiyatlarıyla ilgili canlı ve güncel rakamlar merak edilmeye başlandı. Bugün çeyrek altın 814 lira, tam altın 3 bin lira civarında işlem görerek güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 1.628,00

Satış: 1.654,00

TAM ALTIN

Alış: 3.203,56

Satış: 3.266,65