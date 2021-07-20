İşte emeklilikle ilgili merak edilenler!





SGK tarafından emeklilikle ilgili merak edilen sorulara verilen yanıtlar şöyle:



Emeklilik aylığı bağlanacak statü nasıl belirleniyor?



1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise son 7 yıllık süredeki fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması durumunda da eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden aylık bağlanıyor.