Pandemi patent savaşlarını ateşledi

Patent ve marka tescillerinde pandemi döneminde rekabetin rengi değişti. Daha önce makine ve tekstil gibi ürünler öne çıkarken bu yıl medikal teknolojiler, yapay zekâ ve otomotiv sektörlerindeki başvurularda artışlar görüldü. Kovid-19 salgını ile birlikte Türkiye
'deki medikal teknoloji alanında yapılan patent başvuruları yüzde 450 arttı. Türkiye'nin sağlık alanındaki patent sıralaması da 3 puan artış gösterdi. Türkiye bu alanda değer üreten ilk 20 ülke arasına girdi.
MARMARA İLK SIRADA
Son açıklanan verilere göre Marmara Bölgesi
patent liginde yine ilk sırada yer aldı. Marmara'yı yüzde 18.34 ile İç Anadolu
Bölgesi izledi. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nin Veri İşleme Sistemleri üzerine, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu
ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin Medikal Preparatlar, Karadeniz Bölgesi'nin ise gıda teknolojileri üzerine yoğunlaştığı görülüyor. Son 2 yılda meydana gelen değişime bakıldığında medikal teknolojiler, tekstil, finans ve ilaç kategorilerinde artışların gerçekleştiği tespit edildi.
İHRACATI ARTIRACAK
Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, son 15 yılda patentlenebilir yenilikler ve buluşlar yapmanın eko sistemini kurmak için önemli adımlar atıldığını söyledi. Kemal Yamankaradeniz, "Bu yenilikçi eko sistemde patentlenebilir teknolojiler ve ürünler katma değerin ortaya çıkarıldığı ürünler olunca ürün satışında herhangi bir sorun yaşanmayacak elbette. Türkiye'de üretilen bu orta üstü ve yüksek teknolojik ürünlerin miktarını arttırdığımızda ihracat rakamlarımız da hızla artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAR
Bu ekosistemde teknoparklar, Ar-ge merkezleri, üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri, lise ve orta öğretim kurumları da dahil hepsinin birlikte çalıştığı bir üretim modelinin hedeflenmesi gerektiğine dikkat çeken Yamankaradeniz, "Ülkemizin genç beyinlerinin üreteceği patent sayıları ekonomide yeni bir dinamizm başlatacak. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracak bu gelişme sektörlerin rekabet gücünü de artırıcak" dedi.
İŞ MODELİ DEĞİŞECEK
Dujital dönüşümde, yenilikçi bir anlayışı ortaya koyan patent kültürünün yaygınlaşması ile daha hızlı yol almanın mümkün olacağını ifade eden Yamankaradeniz, "Çünkü patent almak için yeni bir ürün veya yeni bir üretim metodu lazım, dijital dönüşümde de bunların alt yapısını oluşturacak sistemler olduğundan patentlenebilir yenilikler için birbirine ihtiyacı olan bu yapıların birlikte çalıştırılma zorunluluğu ortaya çıkacak. Yeni eko sistemde iş hayatını derinden etkileyen iş modeli değişimleri yaşanacak" diye konuştu.