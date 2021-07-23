SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Temmuz)

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Altının gram fiyatı 490 lira civarından işlem görürken, gram, çeyrek, ata ve cumhuriyet altında da dalgalanma devam ediyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 446,04

Satış: 477,29