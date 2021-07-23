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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Temmuz)
Giriş Tarihi: 23.7.2021 14:52 Son Güncelleme: 23.7.2021 14:52

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Temmuz)

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Temmuz

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, Güncel piyasalarda gram altın 493 liradan, çeyrek altın ise 800 lira civarındanalıcı buluyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Altının gram fiyatı 490 lira civarından işlem görürken, gram, çeyrek, ata ve cumhuriyet altında da dalgalanma devam ediyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 446,04

Satış: 477,29

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00

Satış: 3.347,00

ATA ALTIN

Alış: 3.246,00

Satış: 3.326,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.602,00

Satış: 1.636,00

TAM ALTIN

Alış: 3.184,99

Satış: 3.247,73

GRAM ALTIN

Alış: 493,72

Satış: 493,94

ÇEYREK ALTIN

Alış: 801,00

Satış: 818,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Temmuz)
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