Giriş Tarihi: 24.7.2021

Uzaktan çalışma patladı ofisler plaja taşındı BARIŞ ERGİN

Pandeminin de etkisiyle artık yeni standart haline gelen uzaktan çalışma modeli, hazır ofisleri yüzde 40 büyüttü. Artık müşterinin olduğu her yere giden hazır ofisler plajlarda bile yer açıyor