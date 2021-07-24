Uzaktan çalışma patladı ofisler plaja taşındı

Pandemi ile hayatımıza iyice giren uzaktan çalışma, hazır ofislere de ilgiyi patlattı. Türkiye'de ve dünyada koca koca holdingler hibrit çalışma düzenine geçti. Dünyada 9 milyar dolar
lık bir büyüklüğe ulaşan sektörün 2021'de yüzde 40 büyümesi bekleniyor. Ayrıca 2023'te de 12 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2010'dan bu yana yıllık ortalama büyüme ise yüzde 23. Örneğin ABD
'de toplam yeni ofis kiracılarının yaklaşık yüzde 30'unu bu ortak çalışma alanları oluşturuyor.
TÜRKİYE PAZARI 60 MİLYON LİRALIK
Küresel ortak çalışma alanı işleten firmaların sayısı da 50 bin oldu. Ciddi bir ilginin olduğu sektör Türkiye'de 60 milyon TL'lik bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Artık firmalar sadece uzaktan çalışma için merkezi yerleredeki bu ofisleri kullanmıyor. Artık çalışan nerede ise orada hazır ofisler de orada. Öyle ki artık plajlarda bile hazır ofisler var. Toplantıdan çıkıp denize girmek ya da güneşlendikten sonra bir rapor hazırlamak mümkün. Beach ofis diyebileceğimiz bu konseptte iki yatırım yapan Workinton'un CEO'su Enis Cevahircioğlu, "Sektörde şu anda ciddi bir talep var. Bu yıl yüzde 30 büyüme bekliyoruz. İlk beach ofislerimizi de Kilyos ve Akyaka'da açtık. Yeni plajlarda da açmayı hedefliyoruz. İlgi oldukça yoğun. Ayrıca yurtdışı yatırımlarımız da var. Körfez Bölgesi
'nde Katar ve birkaç ülkeye daha yatırımlar başladı" dedi.
TÜRKİYE'DE ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESI 5 SAAT
Şu ana kadar yaptıkları yatırımlarda yüzde 30 açık alan yüzde 70 kapalı alan olduğunu belirten Cevahircioğlu, "500 metrekare üzerinde olması gerekiyor bayilik için. En ideali bin ile bin 500 metrekare arasında olması. Bizim şu anda 15 yerimiz var. Aynı anda farklı ofisleri kullananlar da var. Türkiye'de genel çalışma süresi ortalaması beş saat. 20 bin metrekare alandayız şu anda. 15 bin üye ile 2 binin üzerinde kurumsal firmaya hizmet veriyoruz. Türkiye'de ise 300 bin metrekarelik bir alan ver sektörde. Dünya ortalamasına bakınca Türkiye'de gidecek çok yer var" dedi. Körfez Bölgesi dışında başka coğrafyalar ile ilgilendiklerini de belirten Cevahircioğlu, "Azerbaycan
, Romanya
ve Ukrayna
'da da yatırım yapmayı da düşünüyoruz. Bu ülkelere özel bir ilgimiz var" şeklinde konuştu.