Son dakika: Milyonlarca Emekli ve çalışanı ilgilendiriyor! Özel haklar...

3- Bağ-Kur kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden esnaftan da kesinti yapılıyor mu?

Bağ-Kur'lu ve vergi mükellefi olup emeklilik sonrası ticarete devam edenlerden prim ya da maaş kesintisi yapılmıyor.

4- Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir mi?

Aylıkları kesilmez. Ekim 2007'den sonra 4A kapsamında çalışmaya başlamaları halinde tercih hakkı olmaksızın destek primi uygulanacak. Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlaması halinde ise yaşlılık aylığı ödenmeye devam edilecek ve aylıklarından destek primi kesintisi yapılmayacak. Aylıklarının kesilmesi yönünde yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıkları yazılı taleplerini takip eden aybaşından itibaren kesilecek.

