"Türkiye için bir dönüm noktası" diyerek duyurdu: Yeni fırsatlara işaret

2023 HEDEFİ

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın ise 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

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"Sakarya Sahası'ndan yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren akış değerleri, TPAO için yeni fırsatlara da işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin kilometrekare alanda yeni bir 3B sismik çalışmayı tamamladık. Sakarya Proje Ekibi, bir yandan sahanın geliştirilmesi, bir yandan da Amasra-1 keşfinin ardından olası yeni sahaların bulunması için gece gündüz çalışıyor."