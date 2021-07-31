Yangın bölgelerinde 'TOKİ' adımı: Bakanlık çalışmalara başladı

Bakanlık kentsel dönüşüm kapsamında kira ve eşya yardımı da yapacak. İller Bankası da ilçelerin ve köylerin altyapısında meydana gelen hasarları tespit etmek üzere çalışmaları başlattı. İçme suyu alamayan yerlere de en kısa sürede içme suyu ulaştırılacak. Yangının seyri ve hasar tespit çalışmaları uydu görüntüleri üzerinden 7/24 takip ediliyor.