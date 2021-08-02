Son dakika haberi | Bakan Vedat Bilgin'den 'toplu sözleşme' açıklaması: Milyonlarca memur ve emekli merakla bekliyor...

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Gelen son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.