Enflasyonda gözler son çeyrekte





Bunu yüzde 24.62 ile ulaştırma, yüzde 22.7 ile ev eşyası izledi. Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29.42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9.25 ile patlıcanda oldu.