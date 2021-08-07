21 şirketin tasfiye planı hazır





Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor: "Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti.