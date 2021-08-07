21 şirketin tasfiye planı hazır

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı yeterli görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği yol haritasını belirledi. TMSF'den yapılan açıklamada, tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinde hesabı bulunan yaklaşık 55 bin tüketicinin mağduriyetinin önlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
VARLIKLARA HACİZ KONULDU
Fon kurulunun 28 Temmuz'da aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları çerçevesinde harekete geçti.
Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kiralık durumda olan 426 şubenin tümü kapatıldı.
Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor: "Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti.
Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti. Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti.
Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri." Çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetvelinin düzenleneceği ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, hak sahiplerine bildirim yapılacağı kaydedildi.
DAVA VE TAKİPLER DURDU
TMSF açıklamasında, "Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 106'ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Temmuz 2021 itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/ takip de yapılamayacaktır" denildi.
TAKSİTLER ÖDENMEYECEK
Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacak.
Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ödeyecek. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacak.
SEKTÖRDE 6 FİRMA KALDI
Tasarruf finansman şirketleri BDDK denetimi altına girerken, kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için yasal düzenleme yapılmış, 100 milyon lira sermaye şartı getirilmişti.
Yasal düzenleme ile devlet kontrolüne uyum sağlamak için nisan ayında BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'inin tasfiye edileceği açıklanmıştı. 8 firma da kendi istediği ile oyun dışı kalınca sektörde birleşmelerle birlikte sadece 6 firma onaylı konuma geldi.