Hibrit otoya ÖTV dopingi





Yeni düzenlemede çevreci araçlara yönelik bir değişiklik de yer aldı. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm'ü geçmeyen hibrit otomobillerde vergi matrahı 85-135 bin TL'den 114-170 bin TL aralığına çıkarıldı. Daha önceki matrah 85-135 bin TL seviyesindeydi. Düzenlemenin hem benzinli motor hem de elektrikli motoru bulunan hibrit (melez) otomobillere doping etkisi yapması bekleniyor.