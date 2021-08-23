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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları | 23 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.8.2021 07:10 Son Güncelleme: 23.8.2021 07:10

Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları | 23 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları | 23 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Son aylarda anlık iniş çıkışı grafiği gözlemlenen sarı metaldeki son durum merak ediliyor. Küçük ve büyük yatırımcılar ellerindeki değerli metali bozdurmadan önce canlı ve güncel rakamlara bakıyor. Yatırımcıların gözdesi olan gram altın fiyatının 500 TL’nin altına düşmesi ise piyasaları hareketlendiriyor. Bu bağlamda; Altın fiyatları ne kadar? 23 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Koronavirüs salgını döneminde en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metalde anlık iniş ve çıkış yaşanıyor. Son olarak çeyrek altın 794 TL, gram altın 488 liradan işlem görüyor. Haftanın ilk gününde ise sarı metal üzerindeki değişim merak ediliyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 23 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 487, 73

Satış: 876,79

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.589,00

Satış: 1.614,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.114,52

Satış: 3.175,89

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.228,00

Satış: 3.276,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 794,00

Satış: 807,00

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları | 23 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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