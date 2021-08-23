Kapalıçarşı’da son dakika altın fiyatları | 23 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Koronavirüs salgını döneminde en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metalde anlık iniş ve çıkış yaşanıyor. Son olarak çeyrek altın 794 TL, gram altın 488 liradan işlem görüyor. Haftanın ilk gününde ise sarı metal üzerindeki değişim merak ediliyor. Peki Altın fiyatları ne kadar? 23 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?