Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2021: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri anlık gelişmelerle merak ediliyor. Koronavirüs salgınında dolar yerine sarı metale yatırım yapmak isteyenler kuyumcunun yolunu tutmadan önce altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 485 liradan işlem görürken cumhuriyet altın fiyatı 3 bin lira civarında güne başladı. Peki 25 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları…