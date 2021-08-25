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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2021: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.8.2021 07:07 Son Güncelleme: 25.8.2021 07:07

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2021: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2021: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki sarı metalin alış satış rakamlarını öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Son olarak gram altın fiyatının 500 TL’nin altına düşmesiyle piyasalar oldukça hareketlendi. Haftanın dördüncü gününde altındaki son durum merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 25 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika

Altın fiyatları üzerindeki son dakika haberleri anlık gelişmelerle merak ediliyor. Koronavirüs salgınında dolar yerine sarı metale yatırım yapmak isteyenler kuyumcunun yolunu tutmadan önce altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Son olarak gram altın 485 liradan işlem görürken cumhuriyet altın fiyatı 3 bin lira civarında güne başladı. Peki 25 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,27

SATIŞ: 459,22

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.196,00

SATIŞ: 3.263,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.131,02

SATIŞ: 3.192,73

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,0

SATIŞ: 1.605,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.244,00

SATIŞ: 3.293,00

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,00

SATIŞ: 802 ,00

GRAM ALTIN

ALIŞ:485,73

SATIŞ: 485,82

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri 25 Ağustos 2021: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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