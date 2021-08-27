Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri YHT projeleri uzakları yakın edecek

YHT projeleri uzakları yakın edecek

AA
YHT projeleri uzakları yakın edecek
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Türkiye'nin en önemli yatırımlarından olan yüksek hızlı tren (YHT) projeleri tamamlandığında iller arasında ulaştırma süreleri önemli ölçüde azalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye 2009'da hizmete aldığı Ankara-Eskişehir Hattı'yla YHT işletmeciliğine başladı ve böylece dünyada 8. Avrupa'da 6. YHT işleticisi konumuna geldi.

Ankara-Konya Hattı 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014'te faaliyete geçerken konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetinde doğrudan 7 il, ülke nüfusunun yüzde 33'üne (doğrudan ve dolaylı 13 il yüzde 43) ulaşıldı.

YHT'lerle Ankara-Eskişehir arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası 8 saatten 4 saate, Ankara-Konya arasında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasında 11 saatten 4,5 saate düştü.

SALGINA RAĞMEN 2,8 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdi.

Buna karşın geçen yıl Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 462 bin 524, Ankara-Konya Hattı'nda 591 bin 526, Ankara-İstanbul Hattı'nda 1 milyon 270 bin 451, Konya-İstanbul Hattı'nda 508 bin 638 olmak üzere toplam 2 milyon 833 bin 139 yolcu seyahat etti.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
YHT projeleri uzakları yakın edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA