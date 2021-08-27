YHT projeleri uzakları yakın edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye 2009'da hizmete aldığı Ankara-Eskişehir Hattı'yla YHT işletmeciliğine başladı ve böylece dünyada 8. Avrupa'da 6. YHT işleticisi konumuna geldi.

Ankara-Konya Hattı 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatları da 2014'te faaliyete geçerken konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetinde doğrudan 7 il, ülke nüfusunun yüzde 33'üne (doğrudan ve dolaylı 13 il yüzde 43) ulaşıldı.

YHT'lerle Ankara-Eskişehir arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, Ankara-İstanbul arası 8 saatten 4 saate, Ankara-Konya arasında 10 saat 30 dakikadan 1 saat 45 dakikaya, Konya-İstanbul arasında 11 saatten 4,5 saate düştü.

SALGINA RAĞMEN 2,8 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU TAŞINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösterdi.

Buna karşın geçen yıl Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda 462 bin 524, Ankara-Konya Hattı'nda 591 bin 526, Ankara-İstanbul Hattı'nda 1 milyon 270 bin 451, Konya-İstanbul Hattı'nda 508 bin 638 olmak üzere toplam 2 milyon 833 bin 139 yolcu seyahat etti.