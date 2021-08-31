Balık av sezonu başlıyor

Bakımdan geçen tekneler özenle boyandı, haftalardır onarılan ağlar, teknelere yüklendi. 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı 1 Eylül itibariyle sona erdi. Türk karasularında geçen yıl 291 bin 910 ton balık avlandı. İlk sırada 171 bin ton ile hamsi yer aldı. Onu 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton palamut izledi. Denizlerde başlayan müsilaj nedeniyle balıkçılar büyük sorunlar yaşadılar.
BALIKÇILAR BU YIL GEÇEN YILA GÖRE DAHA UMUTLU
Denizlerdeki balık miktarının korunması için, avlanan balıkların yasal boy ölçülerine uyulması dikkate alınarak 1 Eylül balık av sezonu gece yarısından itibaren başladı. Bu yılda yasakların gelmemesi için balık boylarına dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Türkiye'de bu sınır hamside 9 santimetre. Barbunya ve istavrit en az 13, lüfer 20, palamut 25 santimetre olmalı. Ama geçen sezon hamsi alarm verince sezon içi yasak geldi.
GARİBAN UCUZ BALIK YESİN KAFASI ÇALIŞSIN
1 Eylül Balık sezonunun başlaması ile birlikte Karaköy'de balıkçılık yapan Hüseyin Kalyoncu, "Geçen sezon balık avında sıkıntı yaşandı. Balık avının başlaması ile birlikte ilk olarak palamut ve hamsi avlanır. Buda bir hafta ön tespit çalışmasından sonra başlar. Şu an çiftlik balıkları piyasada satılıyor. Bu yüzden balık fiyatları da yüksek. Balık bol çıkarsa fiyatlarda düşer. Balıklar buzhaneye koyulmasın avlandıkça piyasaya sürülsün. Balıklar tutulduğunda piyasaya sürülüp tezgahlarda ucuz fiyata satılırsa vatandaşlar daha fazla balık tüketirse denizlerde de bereket olur. Bir gariban bir kilo balık yerse Allah'ta denizde balık bereketini arttırır. Denizlerden daha fazla balık tutulur ucuz fiyata herkez balık tüketir. Denizin de bereketi arttar. 35-40 TL'ye hamsi satıldığı için herkez tam olarak balık yiyemedi. Hamsi lüks balık oldu. Garibanlarda yesinler ki deniz bereketli olsun. İnsanların balık tükettikleri için zekaları daha iyi işlesin" dedi.
Denizlerde görülen müsilaj balıkçı tabiri ile kay kay maddesinin balık avını olumsuz etkilediğini belirten balıkçı Mustafa Ödük, "Balık sezonu açılıyor ama ne olur bilemeyiz. Çünkü Geçen yıl balık piyasasında bir çok olumsuzluklar meydana geldi. Hamsilerin büyümesi için yasaklama geldi. Arkasından denizlerde müsilaj görüldü. Geçen yıl lodos çok olduğu için kay kaylar dağılmadı, deniz dibinde ve yüzeyinde katılaşma oluşturdu. Bu denizciler tabiri ile kay kay dır. Lodos çok olduğu için balık Çanakkale tarafına geçiş yaptı.
Marmara'da müsilajdan dolayı gırgırlar denize atıldığında kalın tabaka oluştuğundan ve ağların gözlerinin kapanmasından dolayı ağ atılamadı. Balık avında sıkıntı yaşandı. Deniz yüzeyinde müsilaj temizliği yapıldı. Fakat alt katmanda biriken müsilajın poyrazla dağılması lazım. Poyraz dalga dalga dağıtacaktır. Bu yıl hayatımda görmediğim kadar Çinekop yakalandı. Oltacılar bayram etti. Balığın dönmesi havalara ve yemlere bağlı. Bu yıl poyraz bol olursa balıkta fazla olur" dedi.