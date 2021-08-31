Balık av sezonu başlıyor

GARİBAN UCUZ BALIK YESİN KAFASI ÇALIŞSIN

1 Eylül Balık sezonunun başlaması ile birlikte Karaköy'de balıkçılık yapan Hüseyin Kalyoncu, "Geçen sezon balık avında sıkıntı yaşandı. Balık avının başlaması ile birlikte ilk olarak palamut ve hamsi avlanır. Buda bir hafta ön tespit çalışmasından sonra başlar. Şu an çiftlik balıkları piyasada satılıyor. Bu yüzden balık fiyatları da yüksek. Balık bol çıkarsa fiyatlarda düşer. Balıklar buzhaneye koyulmasın avlandıkça piyasaya sürülsün. Balıklar tutulduğunda piyasaya sürülüp tezgahlarda ucuz fiyata satılırsa vatandaşlar daha fazla balık tüketirse denizlerde de bereket olur. Bir gariban bir kilo balık yerse Allah'ta denizde balık bereketini arttırır. Denizlerden daha fazla balık tutulur ucuz fiyata herkez balık tüketir. Denizin de bereketi arttar. 35-40 TL'ye hamsi satıldığı için herkez tam olarak balık yiyemedi. Hamsi lüks balık oldu. Garibanlarda yesinler ki deniz bereketli olsun. İnsanların balık tükettikleri için zekaları daha iyi işlesin" dedi.