Son dakika: Yeni Fikirtepe’de ilk kazma vuruldu

YEŞİL ALAN % 70 ARTIRILDI

İstanbul'un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe'de vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 artırılarak 173 bin 620 metrekareye çıkartıldı. Ayrıca proje kapsamında kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Önümüzdeki günlerde 5 blokta yer alan yaklaşık 1100 konutun üretildiği projede hak sahiplerine konutları teslim edilecek.

TAHLİYE İÇİN SON 1 AY

Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 1 Ekim 2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul'da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı bin 150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için bin 500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.