Korsanlar banka içinde

Kişisel veriler sadece Yemeksepeti örneğinde olduğu gibi dışarıdan saldırılarla ele geçirilmiyor. Bir de içerideki sızıntılar var ki o daha vahim bir boyutta çünkü yakalanması daha zor. En fazla verinin bulunduğu kurumlar olan bankaların kendi çalışanları tarafından dışarıya sızdırılan bilginin sayısında ciddi artışlar var. Kimlik, iletişim bilgileri, müşteri işlem ve finans verileri gibi önemli bilgiler üçüncü kişilere aktarılıyor. Üstelik bir anda yüzlerce kişinin bilgisi satılıyor.