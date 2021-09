Korsanlar banka içinde

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu



ÇALIŞANLAR HER VERİYE ERİŞEMEMELİ

Son dönemde birçok kurum Kovid-19 nedeniyle hibrit çalışma sistemine geçti. Ofisten uzak çalışanların uzak bağlantı ile çalışmalarına devam ederken çok fazla güvenlik zafiyeti yaşandığını gözlemliyoruz. İş için kendi cihazını kullanma oranı da çok arttı ve bu bilgisayarların çoğunda güncel işletim sistemi, güvenlik yazılımı ve/veya güvenlik duvarı kullanımı kontrol edilemiyor. Bu önlemler dışında, kullanıcıların güvenlik politikalarının belirlenmesi ve erişilebilirliği kontrol altına alması gerekiyor. Her çalışanın her veriye sorumluluğu dışındaysa erişememesi gerekiyor.