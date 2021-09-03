Türkiye’nin yaratıcı gençleri ’artık’ları heykele dönüştürecek

Türkiye'deki üniversitelerin güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve sanat fakültelerindeki bölümlerden birinde lisans, yüksek lisans veya sanatta yeterlilik programlarında öğrenim görenler ile bu bölümlerden son iki yılda mezun olanlar katılabileceği yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin ve jüri değerlendirmesinde seçilecek 10 eserin sanatçısına da biner TL mansiyon ödülü verilecek



SABIRSIZLANIYORUZ



İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İGA' nın sanata ve çevreye verdiği değeri vurgulayarak, salgında üniversitelerin kapalı olması nedeniyle yarışmayı geçen yıl ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla yarışmayı yeniden gündemlerine aldıklarını ifade eden Büyükkaytan "Bu yıl, 2019 yılından farklı olarak, gerçekleştireceğimiz online webinarlar ile gençleri, sektöründe uzman kişiler ile bir araya getireceğiz. Projeyi ilk gerçekleştirdiğimizde, İstanbul Havalimanı'nın inşaatından çıkan 100 ton atıktan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkmıştı. Bu sene de çok değerli eserler ortaya çıkacağına inancımız tam. Türkiye genelinden katılımcıların 'artıklardan nasıl heykeller tasarlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu





SEÇKİN BİR JÜRİ GÖREV YAPACAK



Proje'nin birincil amacını; sıfır atık hedefine ulaşmak için döngüsel ekonomi bilincinin geliştirilmesi, diğer amacını ise odağına konulan hassas gruplar için sosyo-ekonomik fayda sağlanması olarak belirleyen İGA, Meriç Aktaş Ateş, Prof. Dr. Mustafa Bulat, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Olgaç Artam, Öner Kocabeyoğlu, Prof. Rahmi Atalay, Seçkin Pirim ve Yasemin Vargı'nın yer aldığı seçkin bir jüri ile projeye yapılan başvuruları değerlendirecek.



ÖĞRENCİLERE ONLİNE WEBİNARLAR DÜZENLENECEK



Artıktan Heykel yarışmasının bilinç ve eğitim başlığında yarışmaya katılacak üniversite öğrencilerine yönelik 4 başlıkta online webinarlar düzenlenecek. ArtWist Projesi, İş Dünyası ve Sanat, Pandemi ve Koleksiyon, Sanatta Akademik Kariyer başlıklarında düzenlenecek webinarlarda; Heykeltıraş Seçkin Pirim, Akademisyen Prof. Dr. Rahmi Atalay, İş İnsanı Avi Alkaş, Sanatçı Fırat Neziroğlu, Müzayedeci Olgaç Artam, Koleksiyoner Ayda Elgiz, Memo Aktan, Marcus Graff ve Gülveli Kaya konuşmacı olarak katılacak.



Her konuşmacı kendi uzmanlık alanı ve belirlenecek güncel konular üzerinde görüş ve deneyimlerini gençlere aktardıktan sonra soru-cevap bölümü gerçekleştirilecek.



TOPLAM 33 BİN TL PARA ÖDÜLÜ



Dereceye giren ilk 3 öğrenciden, birinci seçilen yarışmacıya, 10 bin TL, ikinci seçilen yarışmacıya 7 bin 500 TL, üçüncü seçilen yarışmacıya, 5 bin TL ödül ve jüri değerlendirmesinde seçilecek 10 eserin sanatçısına da biner TL mansiyon ödülü verilecek.

Yarışma başvuru süreci ise 3 Eylül 5 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Eserlerin dört farklı açıdan fotoğrafının ya da bir dakikayı aşmayacak videosunun, 100 kelimeyi aşmayacak tanıtım yazısı ile birlikte www.igartwist.com sisteme yüklenmesi gerecek.