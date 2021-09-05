En çok satılan otomobil markaları belli oldu! Fiat, Renault ve Dacia...

YILIN 8 AYINDA EN ÇOK SATILAN 5 MARKA

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 büyüyerek 109 bin 612 adede ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 78 bin 726 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 52 bin 837 ile Volkswagen ve 52 bin 254'le Renault takip etti. Ford, 44 bin 812 satışla dördüncü ve Toyota da 36 bin 507'lik satışla beşinci sırada yer aldı.