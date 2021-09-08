Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bordro oyununa inceleme! Tazminat ve fesih nedeni

ÜÇ TEMEL BAŞLIKTA SUNULUR

Prime esas kazanç olarak değerlendirilen ödemeler ücret, prim ve ikramiye olarak üç temel başlık altında sunulur. Prime esas kazanç olarak ücretler başlığı altında işverenin çalışmasının karşılığı olarak çalışana yaptığı aylık ücret, yıllık izin ücreti, bayram ücreti, ek görev ücreti gibi ödemeler yer alır. Primler, prime esas kazanç olarak prim, işverenin çalışanların başarılarını artırması için yaptığı ek ödemeleri ifade ediyor. Çalışana verilen değeri göstermek ve motivasyonu artırmak için bayram, yılbaşı gibi özel günlerde verilen ikramiyeler de prime esas kazanç olarak değerlendiriliyor.



