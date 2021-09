İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

Amerika Birleşik Devletleri New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure' ın her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisi ile dahil oldu.

Derginin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı Incheon, Dubai, i Hamad , Tokyo, Hong Kong, Narita, Zürih ve Osaka gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı.