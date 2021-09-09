İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli aktarma merkezi konumundaki İstanbul Havalimanı güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure' ın her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisi ile dahil oldu.
Derginin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı Incheon, Dubai, i Hamad , Tokyo, Hong Kong, Narita, Zürih ve Osaka gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Koronavirüs salgını sonrası ilk kez düzenlenen 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde salgın süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda bir kez daha önemli bir ödüle hak kazanmış oldu. 11 Ocak'ta başlayan oylama 10 Mayıs 2021'de sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. Singapur Changi Havalimanı'nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci seçildi.
Travel and Leisure Dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı!