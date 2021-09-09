Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu
Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:30

İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu

İstanbul Havalimanı New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure Dergisinin World’s Best Awards 2021 anketinde Dünyanın En İyi 10 Havalimanı arasında yer aldı. Derginin okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 91.17 puanla ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı ilk 10 arasına en yüksek sıradan giriş yaptı.

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli aktarma merkezi konumundaki İstanbul Havalimanı güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile uluslararası kurumların takdirini kazanmaya devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri New York merkezli, dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure' ın her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisi ile dahil oldu.

Derginin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı Incheon, Dubai, i Hamad , Tokyo, Hong Kong, Narita, Zürih ve Osaka gibi havalimanlarını geride bırakarak Changi Havalimanı'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Koronavirüs salgını sonrası ilk kez düzenlenen 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinde salgın süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı, uluslararası alanda bir kez daha önemli bir ödüle hak kazanmış oldu. 11 Ocak'ta başlayan oylama 10 Mayıs 2021'de sona ererken İstanbul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan havalimanlarından biri olduğu vurgulandı. Singapur Changi Havalimanı'nın 93.45 puanla birinci sırada yer aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91.17 puanla ikinci seçildi.

Travel and Leisure Dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

İstanbul Havalimanı 46 ilçeyi solladı!

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA