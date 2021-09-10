İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu

İstanbul Havalimanı
ünlü seyahat dergisi Travel & Leisure tarafından "Dünyanın En İyi 10 Havalimanı" listesinde ikinci sırasında yer aldı. 29 Ekim 2018 tarihinde kullanıma açılan ve bu tarihten sonra da dünyanın en önemli uçuş noktalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı, uluslararası basının da ilgisini çekmeye devam ediyor.
RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, derginin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oldu. Travel and Leisure
dergisinin okuyucu oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai
, Hamad (Katar
), Tokyo
(Japonya), Hong Kong
, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre
) ve Osaka (Japonya) gibi havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı
'nın ardından 91.17 puanla ikinci sırada yer aldı. Ankette "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde; erişim, check-in, güvenlik, yemeiçme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.