Diyarbakır’a yatırım yapmak için sıraya girdiler! Devletin uyguladığı politikalar sonuç verdi

DİYARBAKIR YATIRIMCILARIN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Etap etap genişleyen ve 915,8 hektar alanda çok sayıda fabrikanın üretim yaptığı OSB'de tekstil, gıda, inşaat, mermer ve mobilya gibi alanlarda üretilen ürünler 95 ülkeye ihraç ediliyor.

Yer tahsisi talebinde bulunan 18 girişimci farklı sektörlerde yatırım yapmak için bekliyor. Girişimcilerin yatırım yapmak için adeta sıraya girdiği kentte, artan talebin karşılanması için OSB etap etap genişletiliyor. Tüm fabrikaların faaliyete girmesiyle OSB'deki fabrika ve tesislerde istihdam sayısı 17 bine yükselecek.