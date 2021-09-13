Şirketlerimizi global markalar yapacağız

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, fonların Türkiye
'ye ilgisi olduğunu görebildiklerini belirterek, "Hepsiburada
ile olduğu gibi Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren bütün firmalarımızla da yakın ilişkide bulunmayı sürdüreceğiz ve şirketlerimizin değerini artırarak onları birer global marka haline getireceğiz" dedi. Varank, Nasdaq'ta halka açılan ilk Türk şirketi olan Hepsiburada'nın Gebze
'deki akıllı lojistik merkezini ziyaret ederek, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ
'dan şirketin operasyonları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Hepsiburada'nın yeni teknolojik ürünlerini inceleyen Bakan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kitabı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' için gelen ilk siparişleri otonom araca yükleyerek paketleme servisine gönderdi. Bakan Varank, Türkiye'de unicorn olarak dünyada nam salan şirketleri ya da kendi deyimleriyle "Turcorn" olan yani milyar doların üzerinde değerlemeye çıkmış şirketleri ziyaret ettiklerine dikkati çekerek, Hepsiburada ziyaretinde hem bugüne kadar yaptıklarını hem de geleceğe dönük planlarını görüştüklerini belirtti. Varank, "Türkiye'deki teknoloji firmaları için önemli bir gelişme. Türkiye'den ilk defa Nasdaq'ta bir firma halka açılmış oldu. Bu tabii ki bizim açımızdan gurur verici" değerlendirmesinde bulundu. Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ da Bakan Varank'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü
bünyesinde Türkiye'nin ilk "Yapay Zeka Yetkinlik Merkezi"ni kurmak için TÜBİTAK
ile protokol imzaladıkları bilgisini paylaştı. Yerli girişim Delivers.ai ile iş birliğine giden Hepsiburada, İTÜ ARI Teknokent
'te otonom teslimat robotları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Üzerlerindeki sensörler, kameralar ve radar sayesinde çevreye uyum sağlayan robotlar, saatte 7 kilometre hızla hareket ediyor. 15 kilograma kadar paket taşıyabilen dört tekerlekli robotlar, teslimat sırasında bir operatör tarafından izleniyor.