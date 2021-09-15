SON DAKİKA ANORMAL KİRA ARTIŞINA YENİ ÇÖZÜM VE AVRUPA MODELLİ KİRALIK EV FORMATI

Azalan yeni konut arzına karşılık artan konut talebi, salgın nedeniyle ertelenen evlilikler, yüz yüze eğitimin yeninden başlayacak olması, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları son dönemde katlandı. Araştırmalar 81 ilde son bir yılda kiraların ortalama yüzde 55 arttığını ortaya koydu. Özellikle üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun gibi yerlerde kiralar son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı. Milletvekilleri illerde yaşanan kira sıkıntılarını Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara iletti. Sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Kısa sürede alternatifli öneri paketi hazırlanıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.