TEKNOFEST’e katılım rezervasyonlu olacak





Hazırlıklarla ilgili bilgi paylaşan Baykar Savunma Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Artık son hazırlıklar. Çadırlarımızın kurulumu devam ediyor. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun. 'Bizi de ufaktan heyecan sardı' diyebilirim. Buranın asıl heyecanı, coşkusu kalabalıklarla ziyaretçilerle beraber olacak. Rezervasyonlu şekilde yapılacak bu yıl" ifadelerini kullandı.