Yabancıya konut satışında rekor

Yabancıların Türkiye'de konut sektörüne ilgisi hız kesmeden devam ediyor. Yabancıya konut satışı ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866 bin adet oldu. Ağustosta yakalanan satış adedi tüm zamanların en yüksek ikinci, ağustos ayları itibarıyla ise tarihi rekor rakamı olarak kayıtlara geçti.