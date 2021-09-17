İstanbul-Ankara yolu için alternatif olacak! Projenin temeli atıldı





'ANKARA İÇİN 81 MİLYAR 764 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'



Karaismailoğlu, 'Türkiye yerinde saysın' diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracaklarını ifade ederek "Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Dün içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projelerini nasıl hayata geçirdiysek, yarın da bu projeleri milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Hükümetlerimiz döneminde, Ankara'nın ulaşımı ve iletişimi için yaklaşık 81 milyar 764 milyon liralık yatırım yaptık. Ankara'daki bölünmüş yol uzunluğunu bin 172 kilometreye çıkardık. Ankara genelindeki 2 bin kilometrelik yol ağının yüzde 60'a yakınının bölünmüş yol standardında olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. 2002-2020 yılları arasında başkentimize kara yolları anlamında 163 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi yaptık. 686 kilometrelik bitümlü sıcak kaplama gerçekleştirdik. 1993-2002 yılları arasında başkente yapılan kara yolu yatırım miktarı sadece 2 milyar 708 milyon iken, hükümetlerimiz döneminde bu miktarı 12 milyar 759 milyon liraya çıkardık. Başkentimizde bugün devam eden 29 adet kara yolu yatırımlarının toplam proje bedeli 5 milyar 549 milyon liranın üzerindedir" dedi.