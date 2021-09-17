Son dakika haberi | Sıfır araç fiyatlarına denetim! Ticaret Bakanlığı harekete geçti...

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı anımsatıldı.

Buna karşın söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Bakanlığa 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet başvurularında, haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir." bilgisine yer verildi.