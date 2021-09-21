1915 Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul’da son durum! Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

KANAL İSTANBUL'DA SON DURUM

Bakan Karaismailoğlu, konuk olduğu canlı yayında, Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği proje Kanal İstanbul projesiyle ilgili de son durumu aktardı.

Muhalefetin, Birinci Boğaz Köprüsü'nü de istemediğini dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi büyük projelerin altından kalktık. Geriye Kanal İstanbul kaldı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek için alternatif bir su yoluna ihtiyaç var. Bunların hepsini düşünmek, incelemek bunlara karşı projeler oluşturmak lazım. Kanal İstanbul bunların sonucudur" ifadelerini kullandı.