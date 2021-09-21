1915 Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul’da son durum! Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi.
İki kıta arasını bugün yürüyerek geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuk olduğu canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bakan Karaismailoğlu, köprünün bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi, "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 Euro olacak" ifadelerini kullandı.
TURKSAT 6A'YI SPACEX FIRLATACAK
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olacak TURKSAT 6A ile ilgili de bilgi veren Karaismailoğlu, "Elon Musk ile işbirliğimiz devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında uzaya fırlatacağız" açıklamasında bulundu.
KANAL İSTANBUL'DA SON DURUM
Bakan Karaismailoğlu, konuk olduğu canlı yayında, Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği proje Kanal İstanbul projesiyle ilgili de son durumu aktardı.
Muhalefetin, Birinci Boğaz Köprüsü'nü de istemediğini dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi büyük projelerin altından kalktık. Geriye Kanal İstanbul kaldı. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah ihalesini en kısa zamanda yapıp hızla bir şekilde başlayacağız. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek için alternatif bir su yoluna ihtiyaç var. Bunların hepsini düşünmek, incelemek bunlara karşı projeler oluşturmak lazım. Kanal İstanbul bunların sonucudur" ifadelerini kullandı.
MARMARA'DAKİ MÜSİLAJ SORUNU
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için de Kanal İstanbul'un yapılması gerektiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artmasına neden olacak" dedi.