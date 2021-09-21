Giriş Tarihi: 21.9.2021 12:22 Son Güncelleme: 21.9.2021 12:25

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 54,5 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi AA

Son dakika haberi: Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgiye göre, bölgeden yurt dışına bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 343 ton alabalık satıldı. Söz konusu ihracattan 54 milyon 524 bin 670 dolar gelir sağlandı.İşte Türkiye'nin ekonomisine büyük katkıda bulunan ve uzun süredir teşvik ve desteklerle tesisleşme çalışmalarının meyve vermeye başladığı alabalık ihracatıyla ilgili ayrıntılar...

Alabalık ihracatından en çok gelir elde edilen ülkeler belli oldu. Rusya, Japonya gibi ülkelerin ön plana çıktığı pazarda Türkiye balık üretim ve ihracatıyla dikkat çekti. Son dakika verilerine göre Yurt dışı piyasalardan son yıllarda büyük beğeni alan Doğu Karadeniz'de yetişen alabalığın ihracatı yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. İşte detaylar:

54 MİLYON DOLARLIK ALABALIK İHRAÇ ETTİK Doğu Karadeniz'den 2021 yılının 8 aylık döneminde 54 milyon 524 bin 670 dolarlık alabalık ihraç edildi. Foto: Çiftlik alabalığı