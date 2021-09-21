Alabalık ihracatından en çok gelir elde edilen ülkeler belli oldu. Rusya, Japonya gibi ülkelerin ön plana çıktığı pazarda Türkiye balık üretim ve ihracatıyla dikkat çekti. Son dakika verilerine göre Yurt dışı piyasalardan son yıllarda büyük beğeni alan Doğu Karadeniz'de yetişen alabalığın ihracatı yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. İşte detaylar:
54 MİLYON DOLARLIK ALABALIK İHRAÇ ETTİK
Doğu Karadeniz'den 2021 yılının 8 aylık döneminde 54 milyon 524 bin 670 dolarlık alabalık ihraç edildi.
Foto: Çiftlik alabalığı
10 BİN TON ALABALIK İHRACI
AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yurt dışına bu yılın ocak-ağustos döneminde 10 bin 343 ton alabalık satıldı. Söz konusu ihracattan 54 milyon 524 bin 670 dolar gelir sağlandı.
ALABALIK İHRAÇ EDEN ÜLKELER BİLE TÜRKİYE'DEN ALABALIK ALIYOR
Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti, alabalık satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.
HANGİ ÜLKEYE NE KADAR ALABALIK SATILDI
Bu dönemde Rusya Federasyonu'na 41 milyon 890 bin 777, Vietnam'a 7 milyon 149 bin 234, Japonya'ya ise 3 milyon 262 bin 399 dolarlık alabalık satıldı.
YÜZDE 121'LİK ARTIŞ
Yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen alabalık ihracatı, 5 bin 248 ton alabalık karşılığı 24 milyon 646 bin 379 dolar kazanç sağlanan 2020'nin aynı dönemine göre miktarda yüzde 97, değerde ise yaklaşık yüzde 121 arttı.
12 ÜLKE İLE REKOR TİCARET
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon ve Rize'de üretilip işlenen alabalığın yine bu illerden ihraç edildiğini belirterek, "Yurt dışı piyasalardan son yıllarda büyük beğeni alan bölgemizde yetişen alabalığın ihracatı yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi." dedi.
Toplam 12 ülkeye Trabzon ve Rize'den alabalık satıldığına dikkati çeken Kalyoncu, "Alabalığın yüzde 75'lik kısmı Rusya Federasyonu'na ihraç edildi, bu ülkeyi de ikinci sırada Vietnam takip etti. Vietnam'a ihraç edilen ürünler, burada işleme faaliyetine tabi tutularak suşi haline getirilip Japonya'ya yeniden ihraç ediliyor." diye konuştu.
Foto: Doğal formunda bir kırmızı benekli alabalık
Lezzet ve kalitesi nedeniyle yurt dışı pazarlarda çok büyük rağbet gören alabalığın, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığının altını çizen Kalyoncu, "İhracatın daha üst rakamlara ulaşabilmesi için yerelde bürokrasi kademelerinde alabalık üretiminin geliştirilmesi noktasında süreçlerin iyileştirilmesi, üretim izinlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasi kademesinin, iş insanlarının önünü açan görev misyonuna bürünmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.