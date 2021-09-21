Yemekte indirim hilesine bakanlık dur dedi

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Kurul, bir lokantanın satış reklamlarında tavuk kanadı uygulama üzerinden yüzde 50 indirim iddiasıyla 60 lira yerine 30 liraya sattığını ancak bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 27 lira olduğunu belirledi. Yine tavuk şişin 58 lira yerine indirimli olarak 29 liraya satıldığını ancak yine kendi menülerinde bunun fiyatının da 25 lira olduğunu tespit etti.