Paket Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak! Müteahhitler için yeni dönem



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYI ALINACAK

Son yıllarda Türkiye için kritik müteahhitlik coğrafyalarında tatsız olaylar yaşandığına dikkat çeken Eren, "Bunu önlemek için Ticaret Bakanlığı ile dış müteahhitlik hizmetleri için akreditasyon mekanizması kurulması üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmada belli bir noktaya geldik, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatarak onayını almak istiyoruz. Bu çerçevede randevu talebinde bulunduk. Nasıl ki ihracat yapılabilmesi için ihracat belgesi alınması gerekiyorsa müteahhitlik hizmetleri için de bir ön elemeye ihtiyaç var" dedi.



YURTDIŞINDA İŞ YAPMA KRİTERLERİ

Akreditasyon için gerekli şartları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Kuruluşun organizasyon yapısı, bitirdiği işler, talip olduğu işin tecrübesine uygun olup olmadığı, finansal yapısının uygunluğu gibi kriterler getirilecek. Şirketlerin organizasyon yapısı, çalışan işçilerin sertifikası, şirketin referansları ve talip olduğu iş ile kendi referanslarının doğru orantılı olup olmadığı değerlendirilecek.