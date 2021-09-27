İşte marketlerdeki fahiş fiyatın perde arkası: Aynı ürüne 3 ayrı fiyat

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla mücadele gün geçtikçe artarak devam ediyor. Özellikle piyasaya hakim marketler için hem Ticaret Bakanlığı hem de Rekabet Kurulu devreye girerek denetim ve incelemelerini sürdürüyor.

Yüzde 400'ün üzerinde artan gıda fiyatları bu süreçte aracılarla yükseliyor. Tarladan çıktıktan sonra 8'e yakın el değiştiren ürün bu süreçte kar, komisyon ve vergilerle artarken bir yandan da yüzde 20-25 oranında fire veriyor. Erken uyarı sistemi gibi tedbirler ve hal yasasında yapılacak düzenlemelerle bu sorunlara çare bulunacak.