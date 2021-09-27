Milyonlarca genci ilgilendiriyor: Günlük 108.68 lira ödeme

Gençler meslek öğrenirken harçlığını da çıkarıyor, isteyen işe yerleşiyor isteyen de işini kuruyor. İşbaşı eğitiminde günde 108.68 lira ödeme yapılıyor

Gençleri ilgilendiren çok önemli on dakika haberleri: Aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı, girişimcilik eğitim programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken, işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor. Gençler meslek öğrenirken harçlığını da çıkarıyor, isteyen Türkiye İş Kurumu aracılığıyla işe yerleşiyor isteyen de işini kuruyor. İstihdam garantili programlarda asgari ücrete kadar varan maddi destek sağlanıyor, sigorta primleri yatırılıyor. İşbaşı eğitimde günde 108.68 lira ödeme yapılıyor, program18-29 yaş için 9 ay, bilişim imalatta 6 ay sürüyor. Sanayide mesleki kurslarına katılanlara 70 lira ödenirken, anneler program süresince çocuk bakım yardımı da alıyor. Özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişi ve kalıcı olmasını hedefleyen iş kulübü programları da yaygınlaşıyor.

Bu program ve kurslara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:



