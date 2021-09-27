TOKİ’den konut ve dükkan müjdesi! İstanbul dahil 34 ilde satış yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul dahil 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini, açık artırma yöntemiyle satacak. Buna göre, satışa sunulan konutlar yüzde 25, 40 veya yüzde 50 peşinat ile 60 veya 180 ay, iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 veya 180 ay vade imkanıyla alınabilecek. Müzayedelerin tarihleri de netleşti...