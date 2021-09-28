Son dakika haberi | Bakan Pakdemirli ve Muş’tan fahiş fiyat artışı açıklaması

'ERKEN UYARI SİSTEMİ"

Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığı ve gıda fiyatlarındaki artışı engellemesi öngörülen erken uyarı sistemi hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şeyi engeller. Gidişata göre, her şeyi dengeler. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi; konu doğduktan sonra da doğmadan önce de. Mesela diyecek ki, 'Domateste ihracat arttı fiyatlar yükseliyor.' Ya da 'Türkiye'de salatalık tüketimi arttı.' Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor. Nasıl karşılayacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, ticaretten, hallerden, perakendeden de elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Bunlar bir ekmek vaziyetine dönüşecek. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz, Merkez Bankası Başkanı da katılacak" ifadelerini kullandı.