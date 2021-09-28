Video Türkiye SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir"

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir"

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş
28.09.2021 | 12:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir 02:44
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Kural dışı hareket ediliyorsa müdahale edilir" 28.09.2021 | 12:11
Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 00:48
Akıncı TİHA ve F-16 ilk kez yan yana böyle uçtu 28.09.2021 | 11:46
SEDDK Başkanı Türker Gürsoy: Sigorta sektörünün büyüklüğü 335 milyar TL’ye ulaştı 09:42
SEDDK Başkanı Türker Gürsoy: Sigorta sektörünün büyüklüğü 335 milyar TL’ye ulaştı 28.09.2021 | 11:44
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 13:02
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Finansal inovasyonu teşvik edeceğiz 28.09.2021 | 11:35
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa’nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz 29:54
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül: Avrupa'nın net en iyi büyüyen ülkesiyiz 28.09.2021 | 11:05
SON DAKİKA: İnterpol’ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan’ı etkisiz hale getirdi 00:47
SON DAKİKA: İnterpol'ün kırmızı bültenindeydi! MİT Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 28.09.2021 | 10:43
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 02:30
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi 28.09.2021 | 09:13
Hava Durumu 28-09-2021 01:30
Hava Durumu 28-09-2021 28.09.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov’dan önemli açıklamalar 08:24
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan önemli açıklamalar 27.09.2021 | 11:25
Hava Durumu 27-09-2021 01:30
Hava Durumu 27-09-2021 27.09.2021 | 08:00
Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH’a konuştu: Vatana hizmet Nobel’den önce gelir 17:06
Prof. Dr. Aziz Sancar SABAH'a konuştu: Vatana hizmet Nobel'den önce gelir 26.09.2021 | 23:56
Prof. Dr. Akova Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır | Video 05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
Hava Durumu 26-09-2021 01:30
Hava Durumu 26-09-2021 26.09.2021 | 08:00
Bakan Soylu:Sınır içindeki terörist sayısı 189’a indi 10:49
Bakan Soylu:"Sınır içindeki terörist sayısı 189'a indi" 25.09.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 15:30
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi 25.09.2021 | 15:50
Ordu’da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH’a konuştu 01:44
Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu 25.09.2021 | 15:38
Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te gençlere mesaj! 2053 ve 2071 Türkiye’sinin mimarları olacaklar 28:00
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te gençlere mesaj! "2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaklar" 25.09.2021 | 15:29
Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu! 04:38
Başkan Erdoğan ABD gündemine damgasını vurdu! 25.09.2021 | 14:50
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 03:34
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Mehmet Muş, "Hallerde denetim sürüyor. 10 hale yönelik denetimler devam ediyor." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA