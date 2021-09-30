Küllerinden doğan komşu

Türkiye
'nin sosyal, politik ve kültürel bağlarının en güçlü olduğu ülkelerden biri de Irak
. Yüzyıllara dayanan ticari ve ekonomik ilişkileri olan iki ülke, son dönemde karşılıklı olarak ilişkileri çok daha sıcak hale getirdi. Ekonomi ile ilgili bakanlıkların karşılıklı ziyaretlerinden, iki ülke iş insanlarının düzenlediği forumlara kadar her gün yeni bir etkinliğe imza atılıyor. Irak son yıllarda ülkeye büyük darbe vuran terör örgütü DEAŞ'ın yaralarını sarmada Türkiye'yi en büyük partneri olarak görüyor.
ORTAK OSB KURULABİLİR
Danışmanlık
, planlı sanayi bölgeleri oluşturma, Irak'ta da Türkiye'deki gibi OSB kurulmasını sağlama konusunda adımlar atılmaya başlandı. Hatta ortak OSB'ler kurmak, TÜBİTAK
'ın ve TSE
'nin Irak'taki muadil kuruluşlarıyla ortak çalışması için gerekli mevzuatların hazırlanması gibi maddeler bile gündemde. Süt ürünlerine dönük yatırımların desteklenmesi, sağlık ve tıbbi ve zirai ilaç gibi alanlarda Irak'a destek de verilecek.
55 FİRMA TEŞVİK ALDI
Son dönemde Türkiye'de 55 Iraklı firma için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Iraklı liderler her fırsatta bölgede Türkiye gibi stratejik bir ortağa ihtiyaçları olduğunun altını çiziyor. Türkiye'den ülkelerinde sanayi, teknoloji, inşaat ve sağlık alanları başta olmak üzere yatırım yapılabilecek alanlarda da destek bekliyor. Türkiye'ye gelen Iraklı turist sayısı 2014'te 857 bin 246 olurken daha sonraki yıllarda 1 milyon barajı aşıldı. Pandemi ile birlikte bir miktar düşüş olsa da iki ülke arasındaki turizmde de canlanma var.
PANDEMİYE RAĞMEN TİCARET HIZLI ARTTI
Irak Türkiye'nin dördüncü büyük ihracat ve beşinci büyük ithalat ortağı. Türkiye ile Irak arasındaki dış ticaret hacmi, 2017'de 11.7 milyar dolar civarındaydı. 2017'de Türkiye'nin ihracat pazarları arasında yüzde 5.8 paya sahip olan Irak'a ihracat 10.1 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat ise 1.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 2020 itibarıyla bu rakam pandemiye rağmen 17.3 milyar dolara kadar çıktı. Bu yılın ilk yedi ayında Irak'a ihracat 5.6 milyar dolar olurken ithalat da 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de daha ilk yarıda 7 milyar dolara dayandı. Altın, petrol yağı kalıntıları, hurda plastik ve kağıtla sığır derisi ise Irak'tan en çok ithal edilen kalemler arasında. Başlıca ihraç ürünleri ise hububat, tekstil ürünleri, gıda, mobilya, makine, demirçelik ürünleri.
TÜRKİYE'DEN IRAK'A 5 MİLYAR DOLARLIK KREDİ YARDIMI
Irak'ın, terör örgütü DEAŞ ile yaşadığı 3 yıllık çetin mücadelenin sonunda başta Musul olmak üzere birçok kentinde büyük yıkımlar oluştu. Ülkenin yeniden imarı için Şubat 2018'de Kuveyt'te yapılan konferansta yatırım, bankacılık kolaylığı ve bağış olmak üzere Irak'a sağlanacak mali desteğin miktarı 30 milyar dolar civarında idi. Türkiye de bu çerçevede Irak merkezi hükümetine, Ovaköy'den başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanacak hat üzerinde kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık kredi imkânı sağladı. Ankara, bu kredinin başta terör nedeniyle büyük yıkımların oluştuğu Musul ve Telafer gibi bölgelerin yeniden inşası olmak üzere, Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması halinde buradan Basra'ya uzanacak hat üzerinde Irak'ın kalkınmasına kalıcı katkılar sağlayacak projelerde kullanılmasından yana.