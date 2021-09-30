Makine yatırımında sıra var

Vakıf Leasing
Genel Müdürü Mustafa Erdin, yabancı alıcıların tekrar Türkiye
'yi gündemlerine aldıklarını belirterek, "Avrupa
ve ABD tekstil, halıda tekrar Türkiye'ye döndü. Yoğun bir makine talebi var. Makinelerde 5-6 ay sıra var. Araba için de durum aynı" dedi.
Leasing sektörü pandemiden nasıl etkilendi?
2020'nin ilk üç çeyreğinde sektördeki küçülmeyi bilançolarda gördük. Aşılamanın artması ve Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı 2020 sonundan itibaren ülkemize kayan bir üretim talebi oldu. Türkiye pandemi sürecinde bence hazır üretici olmanın avantajını yakaladı. Çin
ve diğer Uzakdoğu
ülkelerinin karşılayamadığı talep için çoğu yabancı alıcıların tekrar Türkiye'yi gündemlerine almaları bizce şaşırtıcı değil. Biz zaten ülke olarak buna hazırdık. Şu anda Türkiye yeni tarz üretimle buna uygun işgücünü eşleştirmeye çalışıyor. Bu bir dönüşüm. Özellikle ihracata yönelik tekstil sektöründe üretim talebi oldukça yüksek… Avrupa ve ABD tekstil ve halıda tekrar Türkiye'ye dönmüş durumda. Yoğun bir makine talebi var. Biz de şirket olarak yatırım talebinin uzun süreli olup olmayacağına bakıyoruz. Makinelerde 5-6 ay sıra var. Araba için de durum aynı…
Pandeminin etkisini sizce atlatamayan sektörler hangileri?
Turizm
sektörü tam atlatamadı. Biraz daha zamana ihtiyaçları. İnşaat tarafında bir yavaşlama vardı ancak onlar da yavaş yavaş toparlıyorlar. İmalat sanayi, iş makineleri, ambalaj, lojistik, bant sistemleri, matbaa ve baskı makineleri, kiralamaya konu binek araçlar, tekstil makineleri ve yenilenebilir enerji
yatırımlarına dönük talepler 2021 yılı ajandamızı dolduruyor.
Yatırım kredileri 2019'a göre ne kadar artmış duruma?
2021 ilk altı ayında 1.9 milyar dolarlık sözleşme gerçekleştirerek yüzde 31'lik bir büyüme sağlandı. Bu rakam içinde büyük kısım ekipman ve yatırım finansmanı… Yenilenebilir enerji, tekstil sektörü, iş makineleri sektörleri ağırlıklı… Daha ucuz kaynağa ulaşsak yatırımlar daha da artacak. Ancak TL'de yüksek faiz maliyeti olmasına rağmen yatırım talebi gelmesi de sevindirici… Yüksek TL faizine rağmen, ihracatçı bile olsa maliyetini fikslemek ve TL borçlanmak istiyor. İlk sekiz ayda yapılan işlemlerin yüzde 45'i TL bazlı. Önceki yıllarda bu oran daha düşüktü. Dünyada geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, çevreye duyarlı yatırımlar için ucuz kaynak var. Bunu da ucuz şekilde müşteriye yansıtıyoruz.
EK VERGİ SORUNU YAŞIYORUZ
Sektörün KKDF sorunu var bildiğimiz. Bu konuda ne istiyorsunuz?
BDDK mevzuatına göre denetlenen, düzenlenen, finansman kuruluşu sayılan leasing
şirketleri, iş KKDF'ye gelince ithalatçı sınıfına giriyor ve yurtdışından
aldığımız fonlar bankalardan ayrı olarak KKDF maliyeti ile karşı
karşıya kalıyor. Yurtdışından aldığımız kredilerin ortalama vadesi 3 yıldan
kısa olduğunda, faiz maliyetini iki katına çıkaracak kadar KKDF maliyetine
maruz kalıyor. Bu da yatırımcının ucuz kaynağa ulaşımını olumsuz
yönde etkiliyor. Bir taraftan yatırım ve istihdamı arttırmaya dönük makine
talebini karşılıyoruz, diğer taraftan bunun finansmanını sağlayan bir
finans kuruluşu olarak ek vergiye tabi tutuluyoruz. Katılım, kalkınma
ve mevduat bankalarına sağlanan bu istisnanın uzun vadeli finansman
sağlayan leasing kuruluşlarına da acilen uygulanması gerekiyor.
Teşvik mevzuatında da birtakım düzenlemeler yapmak
gerekiyor. Teşvikin bütün ürünlerinden müşteri faydalanıyor
ama problem olduğunda risk leasing firmalarının üzerinde
kalıyor. Biz müşterileri selektif seçerek, bu
riski yönetiyoruz. Ama buranın düzenlenmesi
gerekir.
TERZİ USULÜ ÇALIŞIYORUZ
Takibe dönüşüm oranları (NPL) ne durumda?
Biz de oranlar yüzde
4.96-5.20 civarında…
Sektörün diğer oyuncularına
göre daha
kontrollü bir taraftayız.
Bizim ana
finansman sağladığımız
alan yatırım
malı, işletme
sermayesi… Doğal
olarak orada uzmanlaştık.
Terzi usulü çalışıyoruz.
Bu da NPL'e
doğal olarak yansıyor.
İşlem hacminiz içinde yenilenebilir enerji ve çevre finansmanının oranı nedir?
Mevcut portföyün
yüzde 20'si… Ama talep
olsun, bütün kaynağı bu
alana ayırırız.
2022'de hangi sektörler öne çıkar?
Tekstil, lojistik,
ambalaj, filo kiralamada
talep canlılığı sürer.
HEDEF KISA VADEDE İLK BEŞE GİRMEK
Yılı ne kadar büyümeyle kapatırsınız?
2021 yılı ilk 8 aylık veriler, 2020'nin çok çok üzerinde bir iş hacmi ile yılı kapatacağımızın müjdesini veriyor. Yenilenebilir enerjide 150 megavat gücü bizzat finanse etmiş durumdayız. İşlem hacmi artışı özkaynak karlılığımıza da yansımış durumda. 2022 yılına çok daha güçlü bir özkaynak tabanı ile girmeyi planlıyor ve kısa vadede ilk beş içerisinde bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz.