Sosyal medyada tuzağa düşenler zarar ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu
, sosyal medya üzerinden yapılan yönlendirmelerle işlem yapan yatırımcıların zarar ettiğini söyledi. Dünya Yatırımcı Haftası
kutlamaları, SPK, Borsa İstanbul
ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
(TSPB) işbirliğinde gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. Taşkesenlioğlu, son 2 yılda pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 1.2 milyondan 2.4 milyona, bakiyesi 10 bin TL üzeri hesap sayısının ise 347 binden 950 bine yükseldiğini bildirdi.
BİRÇOK KEZ UYARDIK AMA...
Birçok yanlış yatırım kararının genellikle kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle verildiğinin görüldüğüne dikkat çeken Taşkesenlioğlu, "Bunu özellikle son birkaç yıldır Twitter, Whatsapp ve Telgram gibi mecralarda gözlemliyoruz. Bu konuda yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hâlâ anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir. Maalesef, sosyal medyadaki anonim hesapları dikkate alıp işlem yapan yatırımcılar olduğu sürece böylesi hayal kırıklıkları yaşanmaya devam edecektir" dedi.
HER ŞEYİNİ KAYBEDEN VAR
Dünyanın tüm borsalarında, zamana yayılan bir süreçte, hisse senetleri sayesinde varlıklarını artırmış, hatta zengin olmuş birçok örnek bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, ancak çok kısa sürede zengin olabilen örneklerin yok denecek kadar az, çok kısa sürede tüm varlıklarını kaybeden yatırımcı sayısının ise bir hayli fazla olduğunu vurguladı. Borsada değerlendirilen kaynakları milli bir servet olarak gördüklerini ifade eden Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızın finansal okuryazarlığını geliştirerek ve profesyonel yardım alarak bu milli değere sahip çıkması, Türkiye ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir" diye konuştu.
PİYASALARA İLGİ ARTİYOR
TSPB Başkanı İbrahim Öztop
da konuşmasında, sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinde tarihi artışlar olduğunu söyledi. Hızlanan dijitalleşme, yatırım tercih ve alışkanlıklarının değişimini de beraberinde getirdiğine vurgu yapan Öztop, "Artık yatırımcılar, işlemlerinin önemli bir çoğunluğu internet üzerinden gerçekleştiriyor. Örneğin, pay senedi işlemlerinde internetin payı, son yıllarda hızla artarak 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla yüzde 60'lara yaklaştı" dedi.
DEDİKODULARA DAYANARAK HAREKET ETMEYİN
BORSA İstanbul A
.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, iki kat artan bireysel yatırımcı sayısına dikkat çekip, finansal okur yazarlığın önemine vurgu yaparak, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu: "Yatırım yapacağınız ürünü iyi anlayın. Yatırım için, vade ve risk karşılaştırmasını iyi yapın. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Değersiz haberlere ve dedikodulara dayanarak hareket etmeyin. Finansal bilgileri ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin. Şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip edin. Sosyal medyaya itibar etmeyin. Aracı kurumların, araştırma raporlarını inceleyin."
TÜYO'LARA İTİBAR ETMEYİN
Sosyal medya ve forumlarda yer alan 'tüyo' haberlerine kesinlikle itibar etmeyin.
Borsa kolay para kazanma, kısa vadede zengin olma yeri değildir.
3 aydan kısa vadeli işlemler yatırım değil, oyundur.
Birden fazla hisseye yatırım yaparak riski dağıtın.
Hisse seçiminde her zaman önümüzdeki döneme ilişkin beklenti önemlidir.
Portföyünüzdeki hisselerle ilişkin gelişmeleri yakından takip edin.
Hisse alarak şirkete ortak olduğunuzu unutmayın.
Ne iş yaptığını, ortaklarının kim olduğunu, mali yapısını bilmediğiniz şirkete yatırım yapmayın.
Telefonla ulaşamadığınız, internet sitesi olmayan şirketlere bakmayın.
Hisse fiyatı yükseliyor diye hiçbir zaman hisse senedi alınmamalı.
Aracı kurum seçerken, iyi araştırma bölümü olan, geçmiş önerileri yerinde olanları seçin.
Bir hissenin fiyatı, sizin onu almayacağınız seviyeye gelmişse o hisseyi satın.
Farklı sektörlerde yer alan, hikâyesi olan şirketleri seçin.
Kredili işlem yapmayın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın.