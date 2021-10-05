Giriş Tarihi: 5.10.2021

Sosyal medyada tuzağa düşenler zarar ediyor

Sermaye piyasasının iki önemli aktörü yatırımcıları uyardı: SPK Başkanı, anonim hesaplardan yapılan yönlendirmelerle işlem yapanların zarar ettiğini söyledi. Borsa Genel Müdürü Ergun da, “Dedikodulara dayanarak hareket etmeyin” uyarısında bulundu