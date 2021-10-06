Bakan Karaismailoğlu'ndan 'elektrikli taşıt' açıklaması: "Teşvik edilecek" diyerek duyurdu

TÜRKSAT 6A TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Bakan Karaismailoğlu, "Şuramızın ana temalarından birini oluşturan dijitalleşme, bugün tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatın her alanında dönüştürücü bir güce sahiptir. Türkiye olarak, bu gelişmelere ayak uydurmak ve yerli ve milli kapasitemizi geliştirmek için azami gayret gösteriyoruz. Türkiye'yi bilgi ve iletişim teknolojileri açısından yeni bir çağa hazırlamak ve yarını inşa etmek üzere yaptığımız yatırımlarla, Kovid-19 salgın süreci dahil pek çok sektörde hizmet devamlılığını başarıyla sağladık. Bu kapsamda, 2003 yılında 20 milyar olan bilişim sektörümüzün büyüklüğü, 2020 yılında 189 milyar TL'ye yükselmiş, 2021 yılının ilk yarısı itibariyle fiber altyapımız 445 bin kilometreye ulaşmış ve mobil abone sayımız 85 milyonu aşmıştır. Öte yandan, 2023 yılına kadar 5G'ye en yüksek oranda yerli ve milli ürünlerle giriş yapmayı hedefliyoruz. 5G'ye giden yolda ülkemizin donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkânlar ile cevap verebilmek amacıyla birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Uydu iletişim kapasitemizi artırmak amacıyla, Türksat 5A haberleşme uydumuzu da bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Türksat 5B uydusunu ise 2021 yılı sonunda SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlıyoruz. Ayrıca, yerli ve milli imkanlarla yaptığımız Millî Haberleşme Uydumuz Türksat 6A'nın montaj, entegrasyon ve testleri hızla devam ediyor" diye konuştu.