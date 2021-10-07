Emsal gizli zam cezası! Hileler bir bir göz önüne serildi





KETÇABIN TADI KAÇTI

Ünlü bir ketçap markası tarafından ambalajlarla oynanan oyun Ticaret Bakanlığı müfettişlerince ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemeler sonucunda firma tarafından sağlanan bilgiler ve belgeler kapsamında ürünün 400 gram olan gramajının 3 Nisan 2021 tarihi itibariyle 390 grama düşürüldüğü ancak 1 nisanda yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliğine aykırı olarak, 400 gram birim fiyat üzerinden 390 gramlık ambalaj içinde satılmaya devam edildiği belirlendi.