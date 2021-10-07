Fatih’in ardından ’Yavuz’ fethe hazırlanıyor! Karadeniz’e açıldı





KULE MONTAJININ ARDINDAN KARADENİZ'DE İLK GÖREVİNE ÇIKACAK



Yavuz Sondaj Gemisi son hazırların tamamlanmasının ardından sondaj ve test çalışmalarının devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak. Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile TPO'nun envanterine kayıtlı olan Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki doğal gaz keşfine büyük katkı sağlayacak.